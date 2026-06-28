◆米男子プロゴルフツアートラベラーズ選手権第３日（２７日、コネティカット州ＴＰＣリバーハイランズ＝６８４４ヤード、パー７０）第３ラウンドが行われ、２７位で出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は１イーグル、３バーディー、１ボギーの６６で回り、通算１０アンダーの２２位とした。５５位から出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）は７バーディー、１ボギーの６４と伸ばし、８アンダーの３３位。６４をマークしたビクト