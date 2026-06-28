「マネキンが燃えている」一昨年の4月16日朝。栃木県那須町内にある河原で煙が立ち上っているとの通報を受けた警察官が現場に向かうと、燃えていたのはマネキンではなく人間だった。川からバケツで水を汲み、火を消し止めたのち、殺人・死体遺棄事件として捜査を開始した警察はすぐにこう見立てた。“地元住民が容易に発見できるような、道路のそばの河川敷で遺体を焼却した犯行は、土地勘のない者によるもの”この見立て通り