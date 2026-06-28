クロアチアが競り勝った。前半31分、P・スチッチの低い弾道のミドルシュートで先制。1―1の後半38分にモドリッチが蹴ったCKをブラシッチが頭で合わせた。守りは粘り強かった。ガーナはスピードのあるイサハクらのサイド攻撃でつくった好機を生かせず。後半28分にFKをルカセンが押し込んで一度は追い付いたが、守備の隙を突かれた。（共同）