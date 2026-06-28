アメリカ軍は、イランの軍事施設を26日に続き、再び空爆したと発表しました。イランが新たにホルムズ海峡付近を航行中のタンカーを攻撃したためだとしています。アメリカ中央軍は27日、トランプ大統領の指示で、イランの防空設備やドローンの保管施設などに対し、空爆を行なったと発表しました。アメリカ東部時間・27日早朝にホルムズ海峡付近で原油を積んだパナマ船籍のタンカーがイランのドローン攻撃を受けたことへの報復措置だ