日本各地の人里離れた場所になぜだかポツンと存在する一軒家と、そこに住まう人物の人生にも迫る番組『ポツンと一軒家』。6月28日（日）は、ゲストに太田裕二と桜井日奈子を迎えて放送される。鹿児島県でポツンと一軒家を発見。三角形の敷地に3つの建物があり、小さな畑があるようにも見える。太田は「鹿児島といえば、日本で唯一の現役の金山があると思うので、例えば一攫千金で切り拓いた“ゴールデン・ポツン”では？」と期待し