「BCNランキング」2026年6月15日〜21日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位moto g66j 5G（Motorola Mobility）2位Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）3位Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）4位A5 5G(au)（OPPO）5位Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）6位AQUOS sense10 SH-M33 8GB+256GB（シャー