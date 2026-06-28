高速道路で、本線とインターチェンジの分岐点の間に進入した乗用車がクッションドラムに衝突する瞬間がカメラに捉えられた。原因は居眠り運転だったという。映像はNEXCO中日本が公開したもので、居眠り運転の危険性について注意を呼びかけている。高速道路で分岐点に車が衝突NEXCO中日本が高速道路で起きた事故の動画を公開した。夜の高速道路を走っている乗用車だが、よく見ると本線とインターチェンジの分岐点の間に進入していた