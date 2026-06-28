（CNN）米中央軍によると、米軍は27日、大統領の指示に基づき、イランの目標に対する追加攻撃を実施した。「イランによる継続的な侵略行為への直接的な対抗措置」だという。中央軍は声明で「米軍機はイランの軍事監視インフラや通信システム、防空拠点、ドローン保管施設、機雷敷設能力を攻撃目標とした」と明らかにした。イランは25日、ホルムズ海峡付近で商船を攻撃。これに対し米国は26日、ホルムズ海峡周辺のイランの目標に対