アメリカ中西部で、巨大な竜巻が発生し、多くの住宅が破壊された。また、南部では猛烈な雷雨による大きな被害が確認された。そんな中、「流されるブタ」の姿が目撃された。巨大竜巻の“通り道”がくっきりとアメリカ中西部イリノイ州で、巨大な竜巻が撮影された。竜巻が通り過ぎた後には、倒壊した住宅や建物が確認された。屋根や壁は吹き飛ばされていた。別の場所では竜巻の“通り道”のような跡も確認された。現地メディアは、竜