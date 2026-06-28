女優の夏菜（37）が27日、自身のインスタグラムを更新。イメージががらりと変わった近影を公開した。「ハイライトをたーーーっぷり入れました」と新ヘアスタイルでイメージが激変した近影を公開。「光によってカーキベージュに見えたりシナモンベージュに見えたり上より下の方がさらにハイライト多め毛先はかなり明るい」とつづった。「なんか明るいの見慣れなくてそわそわしてます..笑夏たのしもーっと」とつづった。