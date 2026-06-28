アンケートでは70％が「反対」と回答も…最短で’28年春から実施それは甲子園通算75勝という最多勝監督の独演会であり、独擅場だった。真夏の暑さ対策として日本高等学校野球連盟（以下、日本高野連）が’28年春の導入を見据える７回制――。５月30日に開催された１回目の「意見交換会」において、大阪桐蔭の西谷浩一監督（56）は、「断固反対」という姿勢を貫いた。「野球は９回を戦うスポーツだと思います。７回となると高校野球