日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）は２８日、サッカー北中米Ｗ杯について報じた。日本代表は２９日（日本時間３０日）、決勝トーナメント（Ｔ）１回戦で王国・ブラジルと米ヒューストンで対戦する。スタジオには元日本代表の北澤豪氏が解説として出演。展望を語った。北澤氏は、日本代表が「自分たちが攻めていった時に絶対的に気を付けなくてはいけないのはビニシウス」と今大