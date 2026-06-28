◇米男子ゴルフ下部ツアーメモリアル・ヘルス選手権第3日（2026年6月27日米イリノイ州パンサークリークCC＝7258ヤード、パー71）第3ラウンドが行われ、53位で出た杉浦悠太（24＝フリー）は4バーディー、ボギーなしの67で回り、通算10アンダーで55位となった。38位から出た石川遼（34＝CASIO）は6バーディー、2ボギー、1ダブルボギーの69で回り、9アンダーの59位に後退した。