―［インタビュー連載『エッジな人々』］― SNSを開けば、毎日のように飛び込んでくるオレンジ、イエロー、ピンク、ブルーの4人。SNSの総再生回数は13億回を超える大バズり中、歌謡グループとして異例の快進撃を続ける彼らが巻き起こす、“社会現象”の理由を探った。◆「名もなき男たち」が起こした社会現象純烈・酒井一圭が仕掛けた“平均年齢33歳の新人アイドル”が異常事態を起こしている。TikTok発の動画が若者層に刺さり