休日の朝、ふだんよりちょっと早起きして、子どもの手を引いて出かける幼稚園のフリーマーケット。バザーの品物を並べる笑い声、久しぶりに会うママ友との会話――。そんな和やかな空気のなかで、子どもが小さな声で「ねぇ、なんかくさい」とつぶやいたら、あなたならどうしますか？実は、2002年に東京都千代田区で全国に先駆けて作られた路上喫煙禁止条例の名前は、ちょっと意外なものでした。「受動喫煙防止条例」ではなく、「安