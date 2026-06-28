けさ（28日）倉敷市の市道で、原付バイクが電柱に衝突する事故がありました。運転していた男性が重体のもようです。 【写真を見る】原付バイクが電柱に衝突「出血していて意識がなさそう」と通行人が通報男性が重体のもよう【岡山】 きょう午前6時15分ごろ、倉敷市福島の市道で「原付バイクと人が倒れている。出血していて意識がなさそう」と通行人から警察に通報がありました。警察によりますと、市道脇の電柱に原付バイクが