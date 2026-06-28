パリ在住のフリーアナウンサー・雨宮塔子（55）が27日、自身のインスタグラムを更新。パリの記録的熱波の状況を明かした。「ヨーロッパの記録的な熱波は日本でもニュースになっているみたいですが」と切り出し、「本当に暑いです」とつづった。「社会生活にも影響が出ていて、学校の休校・短縮授業だけでなく、よく行くパン屋さんなども臨時休業になっていました」と現状を明かした。画像にも「連日38℃前後暑〜い」と記