小倉競輪場の「競輪ワールドシリーズ」が最終日を迎える。2日目12R。市田龍生都（24＝福井）が力強く逃げ切り。リチャードソンを不発に追いやる金星を挙げた。「自分の思った展開になったが、勝てるとは思っていなかった。良くて着に残って、最終日にリベンジできれば、みたいに思っていた。残り1周は、きつさも分からないくらい死に物狂いで踏んだ」興奮気味に振り返る市田。その気迫と力強い走りは見る者にもしっかりと