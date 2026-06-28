【ワシントン共同】トランプ米大統領は27日、自身の交流サイト（SNS）で、戦闘終結を宣言した覚書にイランが違反したため、イランのミサイルやドローンの保管施設と、沿岸のレーダー施設を米軍機で空爆したと発表した。