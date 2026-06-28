最後の最後にミスしやすい手首を「逆向き」にして押し切る 実は、腕を回している間に「手首の角度」を少しずつ変化させる必要があります。 ざっくりと説明をすると、手を水に入れるときは「下向き」、水をかくときは「やや斜め下方向」、水を押し出すときは「足の方向」にするのが理想です。水から手を出すときに、プールサイドから陸へ上がるときと同じ手の向きにすることで、しっかりと水を押し切れ