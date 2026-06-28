人気レースクイーンの根岸しおり（29）が28日までに自身のインスタグラムを更新。浴衣姿を披露した。浴衣姿でうちわを手に縁側に座っている写真をアップするとともに、各地で地震が起こっていることを気にかけ、「皆が無事でありますように…」とつづった。ハッシュタグでは「浴衣」「撮影」「縁側」「RQ」「ラウンドガール」と添えた。この投稿にフォロワーらからは「魅力満載綺麗美人」「凄くお似合いで可愛い」「めち