モデルの岩堀せり（48）が27日、自身のインスタグラムを更新。仲良しの人気モデルとのプライベートショットを披露した。「どこで見つけたのそのTシャツw」とフロントに「SERI BEAR」と書かれたTシャツを着るモデルの佐田真由美とのツーショットを公開した、「愛しいBABY @sadamayumi」とつづった。この投稿に、佐田は「辛ラーメンの美味しさが忘れられない」とコメント。ファンからも「本当にずっと憧れで大好きなおふたり