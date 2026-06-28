今回は、元妻と娘に完全に見捨てられた男性のエピソードを紹介します。元妻と復縁できると思ったのに…「俺はギャンブルが趣味で、そのせいで多額の借金があります。これまで妻に借金を肩代わりしてもらっていましたが、ある日妻に突然『あんたと離婚したい』と言われ、妻は娘と一緒に家を出ていきました。そして離婚後、一生懸命元妻に借りた金を返しています。そうすれば、いつか元妻は俺のもとに帰ってきてくれると思ったからで