映画「トイ・ストーリー5」(7月3日公開)のプロデューサーと監督が、シリーズ実写化のアイデアを却下した。同作の製作を担当したリンジー・コリンズ氏は、ピクサー、ディズニー共にフルCG(ディズニーでは『超実写版』表記)の「ライオン・キング」（2019年）や実写版の「リロ＆スティッチ」（2025年）、「モアナと伝説の海」（7月31日公開）のように「トイ・ストーリ