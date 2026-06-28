家具や家電はこまめに拭いているつもりでも、気付けばホコリや手垢が付いていて何度も掃除することになりがち。そんな繰り返しの拭き掃除を少しラクにしてくれるアイテムがセリアにあります。汚れを拭き取りながら表面をコーティングできるから、その後に付いた汚れも落としやすく、次の掃除がラクになりますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：コーティング剤入マイクロファイバーシート 家具家電用14枚入価格：￥110（