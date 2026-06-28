ラピス認定16タイプパーソナルカラーアナリスト®のtobibiです。メイクが古っぽく見える原因は、実はアイシャドウかもしれません。今っぽ顔になれるアイシャドウの選び方と、誰でも垢抜けて見える塗り方をご紹介します。【詳細】他の記事はこちら今っぽ顔になれるアイシャドウの選び方今っぽい顔になれるアイシャドウの選び方のポイントは以下の4点です！・肌馴染みの良いベージュ系カラー・淡めの発色や透け感のある発色のも