スターフライヤーは、東京/羽田〜福岡線で7月に臨時便を運航する。7月17日から31日にかけて、計36便を運航する。航空券の販売は、6月26日午後2時から開始した。■ダイヤ7G37東京/羽田（12：35）〜福岡（14：30）／7月20日・21日・22日・23日・24日・26日・28日・31日7G57東京/羽田（17：45）〜福岡（19：40）／7月17日・18日・20日・21日・23日・25日・27日・28日・29日・30日7G32福岡（10：05）〜東京/羽田（11：55）／7月1