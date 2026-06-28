電子レンジの汚れや傷つきが気になる…そんな悩みを解消してくれる便利グッズ『電子レンジマット』をダイソーで発見しました。庫内に敷くだけで、汚れや傷つきを防いでくれて家事が楽に！ニトリで似た商品が500円近い価格で販売されていますが、ダイソーなら300円とお得ですよ！洗って繰り返し使えるので経済的です。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：電子レンジマット（シリコーン、40cm×30cm）価格：￥330（税込）サイ