ダイソーのモバイルグッズコーナーで見つけた『平紐ロングストラップ（カラビナ付）』は、ショルダーストラップ＋吊り下げ用カラビナ紐付きの画期的な新商品。お財布ポーチとハンディファンの2つ持ちが叶って身軽に出かけられるのがポイントです。220円とは思えない優秀グッズを実演レビューします♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：平紐ロングストラップ（カラビナ付）価格：￥220（税込）長さ：約94cm〜138cm（調