暑い時季や起床後、入浴後など、実は私たちの身体は気づかないうちに軽い脱水状態に陥っているという。しかも、食事抜きや一気飲みなど何げない習慣が、“かくれ脱水”を慢性化させる原因になることも。そこで済生会横浜市東部病院患者支援センター長の谷口英喜先生に、脱水を招くNG習慣と正しい水分補給法を聞いた。この記事のすべての写真を見る1食抜くだけで脱水のリスクは一気に跳ね上がる「水をこまめに飲んでいるから脱水の