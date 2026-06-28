駿河男児ジムは２８日、ＪＲ新富士駅前の「ふじさんメッセ」でプロボクシングのイベントを開催する。２７日は富士市内のホテルで前日計量。ふたつの台風が接近して県内は大雨だったものの、全７試合に出場する１４選手が無事に検診などを受けた。メインのスーパーフェザー級８回戦に臨む、日本同級１位の木村蓮太朗（２９、駿河男児）は５８・９キロ。対戦相手の安村綺麗（２６、泉北）も５８・８キロで計量を一発パスした。