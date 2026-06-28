おととい（26日）、千葉市の国道で男子高校生ら4人が乗った車が横転し、10代の少年2人が死亡し、2人が大けがをした事故で、警察は、車を運転していた18歳の男子高校生を過失運転致死傷の疑いで逮捕しました。おととい（26日）午後7時半ごろ、千葉市中央区の国道で男子高校生ら4人が乗った軽乗用車が横転し、車に乗っていた市原市に住む18歳の男子高校生と17歳の少年が死亡しました。また、18歳の男子高校生が目の骨を折る大けがを