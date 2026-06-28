幕末から明治の「長崎」を描くなど、国の内外で高い評価を受けている漫画家の高浜 寛さん。 その最新作は、“テーマパーク” と “漫画” という異色の組み合わせが注目を集めています。 オランダの帆船が寄港したのは、佐世保市のテーマパーク「ハウステンボス」 帆船は、350年前に沈没した幽霊船。 青年の幽霊の入国を許可したのは、ガイコツ姿の出島の役人です。 現在、第1話が公