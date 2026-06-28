＜イタリアオープン3日目◇27日◇チルコロ・ゴルフ・トリノ（イタリア）◇7214ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーは第3ラウンドが終了した。【動画】桂川有人と小祝さくらが結婚していた「オーストリア・アルペン・オープン」で初優勝を果たし出場2試合連続優勝がかかる金子駆大は、33位からジャンプアップ。出だし4連続バーディを含む5バーディの「66」と伸ばし、トータル10アンダー・9位タイにつけている。トータル17ア