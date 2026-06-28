俳優の竹内涼真（32）が28日、自身のインスタグラムを更新。FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で日本代表にエールを送る写真を投稿した。日本テレビのスペシャルナビゲーターを務めている竹内。番組への出演のほか、現地で日本代表に熱いエールを送り続けている。「サポーターのみなさんと共闘できた」とサポーターとともに盛り上げる写真をアップ。「やっぱりサッカーっていい」とつづった。「ラウンド32、１つになっ