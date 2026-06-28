元女子プロゴルファーの宮里藍さん（41）が2026年6月24日、自身のインスタグラムを更新。ショートヘアにイメチェンした姿を披露した。「とんでもなく気に入っています！」宮里さんは、「5年振り？ばっさりショートヘアーに」と報告し、新ヘアスタイルで笑顔をみせる姿やヘアカット中の様子などを投稿した。「ちょいモードなパツっとラインがやりたくて」といい、「耳にかけても、ミニマムなショートヘアーになるし、2wayでとんでも