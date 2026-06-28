フジテレビ系「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」（日曜・午前７時）は２８日、通常の午前８時５５分までから短縮された午前７時半までの生放送となった。同局が午前７時半からサッカー北中米Ｗ杯「コロンビア×ポルトガル」を生中継したため。番組ではサッカー日本代表がＷ杯の決勝トーナメント１回戦でブラジルと対戦することを報じた。日本代表が練習する米ナッシュビルから同局系ＦＩＦＡＷ杯メインナビゲーターで元日本代表の