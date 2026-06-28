叔父の信長は父のかたきだった織田信長（小栗旬）は天下一統の拠点として、同時に、みずからの権力と権威を内外に示すための装置として、琵琶湖東岸の内湖に突き出した安土山（滋賀県近江八幡市）に城を築いた。その安土城がいよいよ完成する。NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の第25回「変事の予兆」（6月28日放送）。【写真】お尻もあらわに…「べらぼう」で“何も着てない”衝撃シーンを演じた「元宝塚トップスター」＆「セクシー