巨人の井上が28日のDeNA戦に先発する。今季このカードは3試合で3勝0敗。21回を投げ失点3、自責点1に抑え、防御率0・48と抜群の投球を見せている。自身の通算カード別成績でも、DeNA戦は最多の7勝（1敗）をマーク。24年7月27日からは7連勝中で唯一の敗戦は24年4月6日に救援登板で喫したもの。先発ではいまだに負けていない。ただ、気がかりなのは横浜スタジアムでの内容。東京ドームのDeNA戦は通算7試合で4勝1敗、防御率1・67