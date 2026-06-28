高橋が敵地・マツダスタジアムで偉業達成に挑むマウンドに上がる。高橋は開幕から無傷の9連勝中。10連勝となれば、阪神投手では1947年の御園生崇男以来79年ぶり、2リーグ制以降では球団初となる快挙だ。広島戦は通算6勝3敗、24年から4連勝中と「鯉キラー」ぶりを発揮している。前回4月5日の対戦でも勝敗はつかなかったが、6回1失点と粘投。抜群の相性で、歴史の扉をこじ開ける準備は整った。また高橋は今季、甲子園、東京