◇W杯北中米大会1次リーグL組イングランド 2―0 パナマ（2026年6月27日米国ニューヨーク・ニュージャージー）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグL組第3戦が行われ、イングランド（FIFAランキング4位）がパナマ（同34位）を2―0で下して1位で決勝トーナメント進出を決めた。既に2連敗で敗退が決まっていたパナマを相手に優位に試合を進めながらゴールを奪えない展開が続いたが、後半17分にMFベリンガム（Rマド