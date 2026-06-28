「いい人」と「いい夫」は、どうやら違うようで…。友だちのために動ける夫の姿は素敵でも、自分が大変なときに後回しにされ続けるのはつらいですよね。しかも今回は、子育て中の食事を支える大事な作り置きまで勝手に持ち出されてしまいました。怒りのメッセージに返信してきたのが夫じゃなく友だちというのも、なんとも言えない気持ちになります…。真衣さんが気持ちをどう伝えるのか、夫はちゃんと向き合ってくれるのでしょうか