ヨーロッパで記録的熱波の影響が続いていて、ドイツでは27日、国内の史上最高気温となる41.5℃を観測しました。2日連続での最高気温更新となります。ドイツ気象局などによりますと、27日、東部のザクセン・アンハルト州で41.5℃を観測し、国内の観測史上最高気温を更新しました。首都・ベルリンでも39.9℃に達し、観測史上最高気温となりました。ドイツでは、前日の26日もフランスと国境を接する西部のザールブリュッケンで41.3℃