ピザハットは、2026年6月28日から30日の3日間限定で「肉の日」イベントを開催します（一部店舗を除く）。肉系ハーフ＆ハーフピザが1129円から！毎月28・29日に開催され、肉系ピザがスペシャルな価格で味わえる「肉の日」イベントが、先月に続いて、6月も28日から30日までの3日間に延長して開催されます。人気の肉系ピザのハーフ＆ハーフ2種が持ち帰り1129円〜、さらに「肉の日 2枚セット」は、3091円もお得な持ち帰り2929円で楽し