ハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」と「ヴィクトリアステーション」は、2026年6月28日から30日までの3日間限定で、「6月の29（肉）の日」を開催します。1ポンドの大迫力！ビッグボーイでは、毎月29日に合わせてステーキやハンバーグをお得に楽しめる「29(肉)の日」を開催しています。6月は、ふっくらジューシーな手ごねハンバーグを使った特別メニュー2品がラインアップ。通常の手ごねハンバーグの約3倍の大きさに仕