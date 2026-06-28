俳優の稲垣吾郎（52）、草なぎ剛（51）、香取慎吾（49）が27日、都内で行われた映画『バナ穴 BANA_ANA』公開記念特別イベントに登場。香取が「SNSぜっんぶ見ます」と明かした。【写真】草なぎ剛は第1子誕生！幸せいっぱいなイベントの模様登壇者はSNSで本作の感想を呼びかけた。香取は「すごく僕は見るんです。全部見ます。コメントもぜっんぶ見ます」と明かした。続けて「この2人は全っ然見ません！」と、草なぎと稲垣に水