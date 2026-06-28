■FIFAワールドカップ2026グループL第3戦パナマ 0 ー 2 イングランド（日本時間28日、ニューヨーク・ニュージャージースタジアム）【W杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦大混戦のグループLはイングランド（FIFAランク4位）がグループステージ敗退が決定しているパナマ（同42位）を2ー0で下し、グループ首位を決めた。首位通過を狙うイングランドは、序盤からボールを圧倒的に支配した