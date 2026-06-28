在りし日を偲ぶ通夜が始まって２時間が経っても、弔問客が途絶えることはなかった--。6月16日、女優の中村玉緒さん（享年86）の通夜が都内の桐ヶ谷斎場にて営まれ、約400人が最後のお別れに訪れた。王貞治（86）、松平健（72）、浅田美代子（70）ら大物著名人たちも続々と参列。親交の厚かった和田アキ子（76）は場内で明石家さんま（70）を見つけ、談笑する場面もあったが、いざ報道陣のカメラを前にして故人との最後の思い出につ