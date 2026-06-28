大谷が完全に不安を払拭し躍動感を見せる！10試合で防御率0.74――。規定投球回数に１回足りないものの、申し分のない数字だろう。ドジャース・大谷翔平（31）の今季の投手成績だ（日本時間６月９日現在）。動作解析の専門家で、筑波大学教授の川村卓(たかし)氏が語る。「’23年9月に受けた右肘(ひじ)の手術（トミー・ジョン手術）後、初の登板となった昨季は恐る恐る投げている印象でした。今季は不安が完全に払拭(ふっしょく)で