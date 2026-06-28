野村康太 「僕とデートしている感覚になってくれたら」と語る野村康太。27日、都内で行われた1stフォトブック『隣の君』の取材会では、撮影でのこだわりや、初挑戦となったプロポーズシーンの裏話、さらには「2年ぶりの運転」のエピソードまで語り尽くした。まさに等身大の魅力が詰まった会見となった。本作は、「デート」をテーマに沖縄で撮影。見るものが“隣”にいるような気分を味わえる一冊となっている。